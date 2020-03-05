1080 kursiyere okuryazarlık sertifikası Vali Varol’dan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek sürdürülen kurslara ilişkin bilgi aldı.

Okuryazarlık Seferberliği kapsamındaki 1. ve 2. kademe okumayazma kursları ile yabancı dil, bilgisayar, giyim ve dekoratif el sanatları kurslarında incelemede bulunarak bilgi alan Vali Varol, bu tür kursları çok önemli bulduğunu belirterek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Varol’a bilgiler veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan, Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Amasya genelinde 5 branşta 337 kurs açıldığını, bu kurslara 1897 vatandaşın katıldığını, kursların sonunda 129 erkek, 951 kadın toplam 1080 kursiyerin okuryazarlık sertifikası aldığını ifade etti. Müdürlük personeliyle de görüşen Vali Varol’un incelemelerinde İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu da yer aldı.

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