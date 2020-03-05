Suluova'ya yeni aile hekimliği

Amasya'nın Suluova ilçesinde yeni aile hekimliği binasının yapımına başlandı.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü 2020 yılı yatırım programı kapsamında Suluova ilçesine 8 Hekimlik Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının inşa çalışmalarına başlandı.
Suluova Eski 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi binası yıkılarak yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.
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