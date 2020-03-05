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Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden anlamlı destek

İHA

Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden anlamlı destek

Amasya’nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. ve 3. sınıf öğrencileri, "Bahar Kalkanı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek için ayyıldız oluşturarak güzel bir etkinliğe imza attı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşların destekleri sürerken, harekata bir destek de Amasya’nın Taşova ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 4. ve 3. sınıf öğrencilerinden geldi. Taşova Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle okul binasının bahçesinde bir araya gelerek ayyıldız figürü oluşturdu. Ayyıldız figürünün yanı sıra Türk bayrağı açan öğrenciler daha sonra “En Büyük Asker Bizim Asker” ve “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sloganını attı.

Taşova Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü Said Yücel, “Türkiye’nin Suriye’de huzur ve barışı tesis etmek için, başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatı‘nı desteklemek amacıyla 150 öğrencimizle bugün koreografi oluşturduk. Allah şanlı ordumuza, Mehmetçiklerimize güç, kuvvet versin. İnşallah burunları bile kanamadan ülkemize dönmeyi nasip etsin diyoruz ve kendilerine destek olmak amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz” dedi.

4. sınıf öğrencisi ve okul temsilcisi İrem Ertuğrul, “Bahar Kalkanı Harekatı’na destek olmak için okul bahçemizde toplandık. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

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