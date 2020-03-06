PROSİS Değerlendirme Toplantısı

Amasya Valiliğince hayata geçirilen Plan, Proje, Uygulama, İzleme ve Tanıtım Sistemi’ne (PROSİS) ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyük Amasya Oteli’ndeki toplantıya Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, daire amirleri ve diğer görevliler katıldı.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, valilik merkezli kurumlar arası etkileşim ve iletişimi esas alan bir ağ sistemi oluşturarak ilimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin ve projelerinin planlama aşamasından sonuçlandırılmasına kadar koordinasyonunun ve takibinin sağlanması amaçlanan projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda projelerin, etkin, verimli, takip edilebilir, kontrol edilebilir ve raporlanabilir şeklide uygulanabilmesini ve kolayca ulaşılabilen bir envanter sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen sistem ile proje kalitesini ve insan kaynağı kapasitesini artırmak ve kurumsal hafıza oluşturarak çalışmalardan ilimizin sürekli faydalanmasının hedefler arasında yer aldığı proje konusunda detaylı sunum gerçekleştirildi.

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