Rektör Elmacı: “Kadınlarımız, bu vatan için canını feda etmeye hazır nesiller yetiştirdiler”

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı açıklamasında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyada Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilmiş olup, tüm dünyada kadınların haklarının savunulduğu, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerinin dile getirildiği, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır. Kadınlar, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz parçası, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin temel unsurudur. Aile ortamında fertlerin refahı için yorulmadan çalışan, hayatın tüm alanlarında her türlü fedakarlığı gösteren kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesiller de yetiştirmiştir. Kadına yönelik her türlü psikolojik, cinsel ve fiziksel saldırının olmadığı, kadınlara ait hak ve özgürlüklerin erkeklerle eşit olduğu, kadının ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda çok daha fazla görünür ve güçlü oldukları bir Türkiye dilerken, başta şahsım olmak üzere tüm Amasya Üniversitesi ailesi adına üniversitemizde görev yapan kadın personelimizin, Amasyamız, ülkemiz ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

