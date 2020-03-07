Amaç yenidoğan ölümlerini azaltmak Temel Yeni Doğan Bakım Eğitimi verildi

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Amasya İl sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi” ile yenidoğan ölümlerini azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

“Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi” İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Erman Zengin koordinatörlüğünde yapıldı. Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, "Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik bakanlığımızca çeşitli programlar yürütülmektedir. Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için, yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirmesi gerekmektedir” dedi.

Amasya'da yenidoğan kliniklerinde, doğum salonunda, entegre hastanelerde, 112 acil yardım hizmetlerinde çalışan ve yenidoğana yönelik girişimlerde bulunan hekim dışı tüm sağlık personeline "Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi" İl sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda verildi.

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