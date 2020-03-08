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Kadın tutuklu ve hükümlülere, aileleriyle açık görüş

DHA

Kadın tutuklu ve hükümlülere, aileleriyle açık görüş


Haluk KARAASLANHarun ÖZALP/ANKARA, (DHA) ANKARA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kadın tutuklu ve hükümlüler, aileleri ve birinci derecedeki akrabaları ile açık görüş yaptı.
Adalet Bakanlığı'nca cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen talimatla kadın hükümlü ve tutukluların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanmasının ardından Ankara'da mahkum yakınları, açık görüş için Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi. Aileler, burada sırayla görüş odalarına cezaevinde bulunan yakınları ile görüştü. Duygusal anların yaşandığı görüşme sırasında, bazı kişiler gözyaşı döktü. En az yarım saat, en fazla 1 saat süren görüşmelerde aileler, cezaevindeki yakınları ile hasret giderdi.
Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhiye Künü, cezaevi içinde 570 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu belirterek, "İlk defa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açık görüş verildi. Tüm Türkiye'deki kadın hükümlü ve tutuklular birinci derece yakınlarıyla görüş yapıyorlar" dedi.
'11 YILDIR İÇERİDEYİM'
Tutuklu Hacer K., cezaevlerinde sürekli faaliyetlerin bulunduğunu, eğitime önem verildiğini söyleyerek, "Tutuklandığımda psikolojim bozulmuştu. Okulu bırakmıştım ama kurum öğretmenleri okumamı söyledi ve okumaya devam ediyorum. 11 yıldır yatıyorum ve 3 yılım var. Sayın bakanımıza böyle bir günde bize görüş verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bana maddi, manevi her türlü desteği veren annemin de gününü kutluyorum. Eskiden cezaeviymiş ancak şimdi eğitim kampüsü olarak görüyorum burayı. Benim mesleğim yoktu. Şu anda akşam ders, gündüz de işte çalışabiliyorum. Para kazanıyorum ve aynı zamanda meslek ediniyorum. İki altın bileziğim oldu. İki üniversite bitirdim ve halen okuyorum. Terzi oldum, tekstil üzerine çalışıyorum. Dikişin güzel bir şey olduğunu öğrendim. Buradan bir kadın olarak çıktığımda artılarla çıkacağımı düşünüyorum. Çünkü mesleğim var, adımımı hızlıca atacağımı düşünüyorum. Cezaevinden çıkan bir insan olarak, devletimizin ve toplumumuzun bana kucak açacağına inanıyorum" diye konuştu. 
Hacer K.'nin annesi ise kötü günlerin son bulacağını belirterek, ceza indirimi istediklerini belirtti.
Tutuklu Aynur Y. ise açık görüş sayesinde çocuklarını ve ailesini gördüğünü dile getirerek, "İnşallah buradan çıkınca çok güzel bir hayatım olacak" dedi. 
Açık görüş, saat 17.00'ye kadar devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Amasya Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP
2020-03-08 15:49:19

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