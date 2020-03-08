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19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya'da yapıldı

İHA

Amasya Saraydüzü Kışla binasında 155 kursiyere Suriye meseleleriyle ilgili ilk dersi Prof. Dr Mehmet Şahin verirken, partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya'da yapıldı

Amasya Saraydüzü Kışla binasında 155 kursiyere Suriye meseleleriyle ilgili ilk dersi Prof. Dr Mehmet Şahin verirken, partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Prof Dr. Mehmet Şahin, "Suriye'de Türkiye var olmak istediğinde Suriye'nin batıda Rusya ile karşılaşıyoruz. Fırat'ın doğusunda var olmak istediğinde kimle karşılaşıyoruz Amerika Birleşik Devletleriyle karşılaşıyoruz. Yani iki tane dünyanın önemli gücüyle yanı başımızda aslında. Fiilen neyiz komşuyuz? Bunlarda doğrudan bizimle karşılaşmak istemiyorlar. Onun için bir tanesi Esad rejimini destekliyor. Bir tanesi de bizim terör örgütü olarak kabul ettiğimiz ve dünyanın bu kadar öldürmüş olduğu insan sayısına baktığımız zaman en azılı terör örgütlerinden biri olan neyle karşılaşıyor PKK, PYD, YPG ile karşılaşıyor" dedi.
19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersine AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocağil, kursiyerler ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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