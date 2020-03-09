Yabancı Diller Yüksekokulu’nda devir teslim töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda devir teslim töreni

İHA

Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Prof. Dr. Keziban Orbay, görevi Prof. Dr. Birkan Kargı'ya devretti.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda devir teslim töreni

Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Prof. Dr. Keziban Orbay, görevi Prof. Dr. Birkan Kargı’ya devretti.
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın ve Prof. Dr. Önder Duman’ın yanı sıra üniversitemiz yönetimi, akademik ve idari personeli katıldı. Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü yürüten Orbay, “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı başta olmak üzere özverili şekilde birlikte çalışma fırsatı bulduğu akademik ve idari personele teşekkür ederek, göreve atanan Prof. Dr. Birkan Kargı’ya başarılar dilerim” dedi.
Prof. Dr. Birkan Kargı ise Prof. Dr. Keziban Orbay’ın tecrübeleriyle yüksekokula çok şey kattığını kaydederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünü yürüten Orbay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Önder Duman; Prof. Dr. Birkan Kargı’ya da yeni görevinde başarılar diledi.
Rektör Yardımcımız Halil Apaydın ise konuşmasında görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek Prof. Dr. Keziban Orbay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken Prof. Dr. Birkan Kargı’ya ise yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerin geliştirdiği dezenfeksiyon ürünlerine yoğun talep
YEREL HABERLER Öğrencilerin geliştirdiği dezenfeksiyon ürünlerine ...
(Görüntülü) Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi açtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hobi olarak başladı, 400 eserle el ...
Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi açtı
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi ...
Nergiz: “Aşırı tuz tüketimini azaltmak için hep birlikte hareket edelim”
YEREL HABERLER Nergiz: “Aşırı tuz tüketimini azaltmak için hep ...
Venüs’ün Renkleri 3. kişisel sergisini açtı
YEREL HABERLER Venüs’ün Renkleri 3. kişisel sergisini açtı
Hamamözü'ndeki köy yollarına bakım
YEREL HABERLER Hamamözü'ndeki köy yollarına bakım
Jandarma okul servislerini denetledi
YEREL HABERLER Jandarma okul servislerini denetledi
19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya'da yapıldı
YEREL HABERLER 19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk ...
Yarı final voleybol maçları sona erdi
YEREL HABERLER Yarı final voleybol maçları sona erdi
Kadın tutuklu ve hükümlülere, aileleriyle açık görüş
YEREL HABERLER Kadın tutuklu ve hükümlülere, aileleriyle açık görüş
Kadın tutuklu ve hükümlülere, aileleriyle açık görüş
YEREL HABERLER Kadın tutuklu ve hükümlülere, aileleriyle açık görüş
Suluova'da Kadınlar Günü'ne özel sergi
YEREL HABERLER Suluova'da Kadınlar Günü'ne özel sergi
Amaç yenidoğan ölümlerini azaltmak Temel Yeni Doğan Bakım Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Amaç yenidoğan ölümlerini azaltmak Temel Yeni Doğan ...
Varol: “Amacımız vatandaşların sorunlarına çare olabilmek" Vali Varol Taşova'da muhtarların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Varol: “Amacımız vatandaşların sorunlarına çare ...
Rektör Elmacı: “Kadınlarımız, bu vatan için canını feda etmeye hazır nesiller yetiştirdiler”
YEREL HABERLER Rektör Elmacı: “Kadınlarımız, bu vatan için canını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X