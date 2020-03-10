Yük taşıyan araçlar denetlendi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki uygulama kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yük taşıyan araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi, sürücülerinin ise algılanan yakalanma riski duygularını artırmak, dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kurallarına en üst düzeyde uymalarının sağlanması maksadıyla yapılan denetimlerde 342 kamyonet, kamyon ve çekici türü araç denetlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.