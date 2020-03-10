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Liseli öğrenciler şehitler için tek ses tek yürek

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Şehitler Günü programında öğrenciler, bütün şehitler için tek ses tek yürek oldu.

Liseli öğrenciler şehitler için tek ses tek yürek

Amasya’nın Merzifon ilçesi Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Şehitler Günü programında öğrenciler, bütün şehitler için tek ses tek yürek oldu.
Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan kahraman askerler, yurttaşların can ve mal güvenliğini korumak için şehit düşen polisler, çeşitli ülkelerde hain saldırılara maruz kalan Dışişleri Bakanlığı mensubu şehitler ve fedakarca görev yaparken şehit edilen öğretmenleri anmak için Merzifon Anadolu Lisesi’nde Şehitler Günü programı gerçekleştirildi.
Sayı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Merzifon Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Karagöz, “Ey, Türk vatanının kutsallığını, Türk Milletinin namusunu ve Türk Milletinin Bayrağının şanını canından üstün tutan şehitlerimiz! Ne mutlu size ki en kutsal emanetinizi aldığınız gibi lekesiz ve tertemiz sahibine ulaştırdınız. Ey, evladını vatana adamış aziz ana! Oğlunun adı taş üzerinde, naaşı toprak da kaldı zannetme! Şehidimin kutsal ismi arşta, aziz naaşı cennet bahçesindedir. Kahraman şehitlerimizin emaneti olan Bayrak ve Vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir. Aziz şehitlerimize layık olmanın bilinci içinde dimdik vazife başındayız. Ey, vatan için kutsal varlığını, canını veren yiğit şehidim! Manevi varlığından güç alan bizler, her ne halde olursa olsun, bu vatana göz dikeni iç ve dış tüm düşmanlarımızı bertaraf ederek, senin emanetini daima yükseklerde taşıyacağız. Ey ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen, milletimin huzuruna göz diken hainler; hangi maskeyi takarsanız takın, artık hainliğin izi gizleyemiyorsunuz. Bir elinizde yıldırım diğer elinizde tufan taşısanız, denizleri taşırıp üzerimize akıtsanız, güneşi yaklaştırıp dünyayı kavursanız dahi, şehitlerimizden aldığımız kuvvetle karşınızda daima bizi bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi kanımızla boğulacak, ateşimizle yanacaksınız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ülkemizin güvenliği, bağımsızlık ve istiklalimizin devamı için şehit olan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
Konuşma sonrası öğrencilere Türk Bayrağı ile Atatürk Posteri açtı. 11/A sınıfı öğrencisi Akif Yasan tarafından Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçiklerin isimleri tek tek okundu ve diğer öğrenciler de okunan şehit isimlerine ‘burada’ diyerek şehitleri minnet ve şükranla andı.

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