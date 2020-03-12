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Çanakkale Zaferi ve İstiklâl Marşı konferansı

İHA

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü tarafından Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Çanakkale Zaferi ve İstiklâl Marşı" konulu konferans düzenlendi.

Çanakkale Zaferi ve İstiklâl Marşı konferansı

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü tarafından Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Çanakkale Zaferi ve İstiklâl Marşı” konulu konferans düzenlendi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serpil Sürmeli’nin konuşmacı olarak katıldığı konferansta Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Recep Kürkçü, öğretim elemanları ve öğrenciler hazır bulundu.
Konferans, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Prof. Dr. Serpil Sürmeli’nin konuşmasıyla başladı. Sürmeli, Çanakkale cephesinin açılmasından, Çanakkale Savaşı'nın bitimine kadar olan çeşitli tarihsel olaylarla ilgili bilgiler vererek İstiklal Marşı’nın nasıl yazıldığını ve önemini anlattı.
Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği konferans sonunda Prof. Dr. Recep Kürkçü tarafından Prof. Dr. Serpil Sürmeli’ye fidan sertifikası takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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