Amasya Şeker, 'etil alkol' üretimini artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amasya Şeker, 'etil alkol' üretimini artırdı

İHA

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, korona virüsünden dolayı 'etil alkol'den imal edilen dezenfektan ve türevlerine olan talebin artması nedeniyle etil alkol üretimlerini katlayarak Türkiye'nin hizmetine sunduklarını söyledi.

Amasya Şeker, 'etil alkol' üretimini artırdı

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, korona virüsünden dolayı ‘etil alkol’den imal edilen dezenfektan ve türevlerine olan talebin artması nedeniyle etil alkol üretimlerini katlayarak Türkiye’nin hizmetine sunduklarını söyledi.
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı yaptığı yazılı açıklamada, “Gücünü ve sermayesini Amasya ve civarı pancar ekicisi çiftçilerinden alan Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. atıl vaziyette bulunan Etil Alkol Üretim Tesisleri’ni zor şartlar altında bakım ve onarımını yaparak etil alkol üretimine başlama kararı almıştır. Yıllarca atıl vaziyette kalan Etil Alkol Üretim Tesisleri Türkiye ekonomisi ve Türk sanayisinin artan etil alkol talebini karşılamak ve ülkemizi bu bağlamda dışa bağımlılığını azaltmak maksadı ile AK Parti Grup Başkanı Prof. Mehmet Naci Bostancı öncülüğünde bölge milletvekillerimiz ve Valimiz ile ilimiz bürokrasisinin rehberliğinde, Amasya Şeker Fabrikası A.Ş Yönetim Kurulu’nun üstün çabası ve gayretleriyle tarihi bir misyon yüklenerek 13 yıl aradan sonra bu güzide tesisi tekraren Türk ekonomisine kazandırılması için süratle etil alkol üretimine başlamıştır. 2017 yılında tamamen yerli ve milli imkânlar dahilinde üretilen etil alkol gıda, kimya, sağlık ve kozmetik sanayi hizmetine sunulmuş, çok kısa bir sürede söz konusu alanda beğeni toplayarak aranılan ve istenilen bir ürün haline getirilmiştir. 2019 yılında şirketimiz etil alkol ürün gamını artırmak daha geniş kesimlere hitap etmek ve yine ülkemizin dışa bağımlığını azaltmak maksadı ile tıbbi kullanıma yönelik ambalajlı etil alkol tesisini kurmuş ve bugün gelinen noktada ülkemizin birçok ilinde mevcut sağlık kurumlarının kullanımına hazır hale getirmiştir. Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsü başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarının üstün gayretleri neticesi, zamanında ve yerinde alınan önlemler sayesinde her ne kadar diğer dünya ülkeleri kadar ülkemizi etkilemese de giderek ve artan oranda ülkemizi tehdit edecek düzeye ulaşmıştır. Artan tehdit, beraberinde Covid19 virüsü ile mücadele ve müdahalede kullanılacak etil alkol den imal edilen dezenfektan ve türevlerine olan talebi de artırmış durumdadır. Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. şu ana kadar etil alkolden imal edilen dezenfektan ve türevi malzemeleri için kendisine gelen tüm yurt içi talebi herhangi bir firmaya tekel oluşturmayacak sayıda ve miktarda Türkiye’de yerleşik firmaların kullanımına sunmuştur. Her zaman ve her şart altında Türkiye’nin hizmetinde olan Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 09 Mart 2020 tarihinde almış olduğu kararla elindeki ve bulacağı her gram melası etil alkol üretimine çevirmek suretiyle ülkemiz etil alkol ihtiyacını giderme görevini de üstlenmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya çiftçisine yonca tohumu desteği
YEREL HABERLER Amasya çiftçisine yonca tohumu desteği
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Suluova’ya basketbol sahası
YEREL HABERLER Suluova’ya basketbol sahası
İdlib şehitleri için fidan dikildi
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için fidan dikildi
Çanakkale Zaferi ve İstiklâl Marşı konferansı
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi ve İstiklâl Marşı konferansı
Aşırı tuz tüketimi birçok sağlık sorununa yol açıyor
YEREL HABERLER Aşırı tuz tüketimi birçok sağlık sorununa yol açıyor
Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hayata geçiyor
İşaret diliyle "İşte Benim Türkiyem" 41 minik öğrenci işaret diliyle milli ve manevi değerlere sahip çıktı
YEREL HABERLER İşaret diliyle "İşte Benim Türkiyem" 41 minik öğrenci ...
Suluova Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Suluova Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel kazı ...
150 yıllık el sanatının son temsilcisi
YEREL HABERLER 150 yıllık el sanatının son temsilcisi
(Görüntülü) Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ...
Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 ...
Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
Amasya’da minibüs şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Amasya’da minibüs şarampole yuvarlandı. İlk ...
Liseli öğrenciler şehitler için tek ses tek yürek
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler şehitler için tek ses tek yürek
Amasya çiftçisine nohut tohumu desteği
YEREL HABERLER Amasya çiftçisine nohut tohumu desteği
Yük taşıyan araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Yük taşıyan araçlar denetlendi
Amasya'da taksimetre denetimi
YEREL HABERLER Amasya'da taksimetre denetimi
Doğanın Pin Kodu "Biomimicry ve Oryantiring"
YEREL HABERLER Doğanın Pin Kodu "Biomimicry ve Oryantiring"
Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması
YEREL HABERLER Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X