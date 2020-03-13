Amasya’da proje hibe programları anlatıldı

Amasya’da “Türkiye'deki Proje Hibe Programları” konulu konferans gerçekleşti.

Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi Konferans Salonu'nda Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ünal Kurt ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Yasemin Çoban’ın konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye'deki Proje Hibe Programları ” adlı konferans düzenlendi.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman, FenEdebiyat Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Dudu Duygu Kılıç, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kara, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Doç. Dr. Ünal Kurt konuşmasında; projenin nasıl hazırlanacağı ve başvurunun nasıl yapılacağıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Yasemin Çoban ise hibe ve destek mekanizmalarının neler olduğunu, proje hedefi ve 5N1K kuralından bahsetti. Program daha sonra sorucevap şeklinde son buldu.

Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman ve FenEdebiyat Fakültesi Dekan V. Pof. Dr.Dudu Duygu Kılıç tarafından Doç. Dr. Ünal Kurt ve Yasemin Çoban’a fidan sertifikası ile çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.