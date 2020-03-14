Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya Belediyesi yaralı olarak bulunan puhu kuşunu rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.

Amasya Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu belediye rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Veteriner gözetiminde tedavisi devam eden kuş, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.