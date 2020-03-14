Amasya’da Güvenli Eğitim Uygulaması

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Güvenli Eğitim Uygulaması” yaptı.

Türkiye geneli Güvenli Eğitim Uygulaması kapsamında 5 aşamalı olarak, Amasya’da 51 ekip ve 164 personelin katılımı ile yapılan uygulama ve kontrollerde 135 okul çevresi, 187 umuma açık yer denetlenirken, toplamda bin 67 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

1 iş yeri hakkında sigara kanununa muhalefetten, 1 iş yerine de kimlik bildiriminde bulunmadığından tutanak tanzim edilirken, 1 şahsa kabahatler kanunu (5326 SKM) 39. maddeden idari işlem yapıldı.

Trafik yönünden yapılan kontrollerde 182 adet okul servis aracı kontrol edilirken, 4 okul servis aracı sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 2 bin 882 TL trafik para cezası uygulandı.

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