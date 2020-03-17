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Amasya OBM filosuna 6 iş makinesi

İHA

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü filosuna kazandırılan 6 iş makinesi hizmete girdi.

Amasya OBM filosuna 6 iş makinesi

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü filosuna kazandırılan 6 iş makinesi hizmete girdi.
4 milyon TL değerindeki 2 ekskavatör, 1 kazıcı yükleyici, 1 greyder, 1 mini ekskavatör ve 1 traktörden oluşan iş makinelerinin kazandırıldığını belirten Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, “Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerini kapsayan çok geniş bir sahada bölgemizin ağaçlandırılması için işletme müdürlüklerimizle faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Çalışmalarımızda iş makinelerimize çok ihtiyaç duyuyorduk. Ekip arkadaşlarımızla beraber inşallah beklentileri karşılayacak, bölgemizi yeşillendirecek ve yüzleri güldüreceğiz” dedi.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da, “Bölge müdürlüklerimizin her türlü ihtiyacı görüp bunlara çözüm üretmek ve çalışan arkadaşlarımızın her türlü lojistik desteğini sağlamak durumundayız” diye konuştu.
Araçların yerli ve milli olmasına önem verdiklerine değinen Özkaya, “İş makinelerimizin yüzde 60’ı yerlidir. İnşallah gelecek yıllarda hepsini yerli araçlardan karşılarız. Makinelerimizin yeni personellerimizin bundan sonra alacaklarımızın öncelikle teşkilatımıza Bölge Müdürlüklerimize, Amasya Orman Bölge Müdürlüğümüze hayırlı olmasını ve güzel hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Dualar edilmesinin ardından iş makinelerinin anahtarları operatörlere teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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