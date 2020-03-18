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Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı

İHA

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni, korona virüsü tedbirleri nedeniyle katılımın sınırlandırıldığı çelenk sunma ve şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle gerçekleştirildi.
18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programı kapsamında Merzifon Hava Şehitliği'nde çelenk sunumu ile başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Hava Şehitliği'nde düzenlenen tören, şehitlerin ruhlarına yapılan duaların ardından, İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Belediye Başkanı Alp Kargı ve ilçe protokolü tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve şehitlik defterinin imzalanması ile sona erdi.

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