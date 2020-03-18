14 gün kuralına uymayanlara ceza

Ülke genelinde olduğu gibi Merzifon’da da Korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yurt dışından ve umre ziyaretinden dönen vatandaşların 14 günlük gözlem ve izleme kuralına uyması gerekiyor. Kurala uymayanlara idari para cezası ve 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Konu hakkında Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yurt dışından ve umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem ve izleme kapsamına alınarak takip edilmesi önem arz etmektedir. Gözlem altına alınan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, insanlarla ilişkilerinde en az 1 metre kuralına uygun hareket etmeleri zaruri görevleridir. Bu tedbirlere uymayanlar hakkında 17 Mart 2020 tarihli ve 2020/06 nolu Amasya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır. Ayrıca bu tedbirlere uymayanlara yönelik Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi’nde de 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası hükmü yer almaktadır.

Bu kuralların nihai amacı toplumumuzun sağlığını korumak ve büyük risk teşkil eden korona virüsü salgınını kontrol altında tutmaktır. Halkımızın verilen bu çabaya destek olmasını ve kurallara titizlikle uymasını önemle rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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