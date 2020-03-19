Randevusuz müracaatlar alınmayacak

Merzifon İlçe Nüfus Müdürü Şükrü Çotur, TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının randevusuz olarak kesinlikle alınmayacağını duyurdu.

Merzifon İlçe Nüfus Müdürü Şükrü Çotur, korona virüsü (Kovid19) ile etkin mücadele kapsamında nüfus müdürlüklerinde alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye’deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısının 40 bine düştüğünü aktaran İlçe Nüfus Müdürü Çotur, “Bakanlığımızın aldığı tedbirler doğrultusunda Kovid19 virüsü ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla; il ve ilçe nüfus müdürlüklerimizdeki ortak kullanım alanları düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir. Randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılmıştır. 18 Mart'tan tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz olarak kesinlikle alınmayacaktır. Randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye’deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısı 40 bine düşmüştür” ifadelerini kullandı.

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