Vefa Grubu, evden çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılıyor

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ANKARA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, Balıkesir ve Kars´ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekilere yönelik çalışmalarına ilişkin fotoğraf paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Vatandaşlarımızın gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor, sağlık muayenelerini gerçekleştiriyor" denildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya ANKARA, (DHA)

2020-03-22 13:02:53



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