Amasyalı hakemlerden 'evde kal' çağrısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Amasya Şubesi hakemleri, korona virüse karşı "evde kal" klibi çekti.

Amasyalı hakemler klipte evde kalmanın önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik sayesinde kurallara uyulduğu sürece virüsün yenileceğine vurgu yaparak, 14 kuralı hatırlattılar. Hakemlerin çektikleri klip sosyal medyada da çok fazla kişi tarafından beğenilip, izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.