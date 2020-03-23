Minik öğrencilerden büyük klip

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Amasya Mehmet Varinli İlkokulu 2. sınıf öğrencileri hazırladıkları “Evinde Kal” klibi ile tüm Türkiye’ye mesaj verdi.

Öğrenciler, bireysel olarak evlerinde çektikleri görüntülerle yaptıkları klip ile insanlara “Evinde kal, sağlıklı kal” dediler.

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