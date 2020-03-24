Vefa Sosyal Destek Grubu gıda paketi dağıttı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda paketi takdim edildi.

Korona virüsü salgını nedeniyle hastalığın bulaşmaması için İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgeyle 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri dolayısıyla Merzifon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda paketleri bizzat evlerinde teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.