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Korona virüsünden ölen Dilek Tahtalı toprağa verildi

İHA

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan ve yakalandığı korona virüsünden hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, memleketi Amasya'da jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında toprağa veridi.

Korona virüsünden ölen Dilek Tahtalı toprağa verildi

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan ve yakalandığı korona virüsünden hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, memleketi Amasya’da jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında toprağa veridi.
İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi Dilek Tahtalı, yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Hastanede bir süre tedavi gören Tahtalı, hayata tutunamadı. Daha önce kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Tahtalı’nın, hayatını kaybetme nedeni olarak raporlarda "bulaşıcı hastalık", tanı olarak da "Kovid19 akut solunum yetmezliği" yazdığı öğrenildi.

Jandarma basına izin vermedi
CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinin Beden köyünde toprağa verildi. Jandarma ekipleri cenazede geniş güvenlik önlemi alarak, durumun hassasiyetinin korunması amacıyla basın mensuplarına çekim izni vermedi.
Tahtalı, virüsün yol açtığı semptomları sosyal medya hesabından “Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli Aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım. Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...” şeklinde paylaşmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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