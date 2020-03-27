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Bakan Pakdemirli: 2 bin 153 kadronun ataması 15-22 Mayıs'ta gerçekleşecek

DHA

Bakan Pakdemirli: 2 bin 153 kadronun ataması 15-22 Mayıs'ta gerçekleşecek


ANKARA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadronun atamasının 15-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Toplantıda, bakanlığa daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Atamalar 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun."
DHA-Genel Türkiye-Amasya ANKARA, (DHA)
2020-03-27 12:39:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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