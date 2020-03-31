Amasya’da zabıtadan drone ile denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amasya’da zabıtadan drone ile denetim

İHA

Amasya'da zabıta ekipleri dağlık alanlarda piknik yasağına uymayanları drone ile tespit ediyor.

Amasya’da zabıtadan drone ile denetim

Amasya’da zabıta ekipleri dağlık alanlarda piknik yasağına uymayanları drone ile tespit ediyor.
Amasya’nın çevresinde bulunan dağlık bölgelerdeki piknik alanlarında yasağa uymayan vatandaşlar için zabıta ekipleri drone ile denetim yolunu seçti. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklandı. İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek.
Genelge esas alınarak vatandaşların sağlığını koruma amaçlı ilk günlerde uyarıcı anons yapıldığını belirten Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, “Şehir merkezindeki alanlarda uyarıcı anonsların işe yaradığını fakat dağlık alanlarda dikkate alınmadığını tespit ettik. Bizler bu bölgelerde dağınık halde piknik yapan vatandaşları tespit etmek, uyarmak ve gerektiğinde cezai işlem uygulamak için drone ile izleme yöntemini Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’ya ilettik. Kendisi bizlere destek olarak teknik imkânları sağladı ve denetimlerimizi bu bölgelerde daha yoğun hale getirdik. Şimdi uyguladığımız sistem ile tüm bölgelerin fotoğrafını çekebiliyor ve kontrol edebiliyoruz" dedi.
Tüm yapılan denetimlerin vatandaşın sağlığını korumak için olduğunu belirten Kesler, "Vatandaşlarımız bu zor günlerde evlerinde olsunlar ve hem kendi sağlıklarını hem de diğer insanların sağlıklarını tehdit etmesinler diye denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da kırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da ...
Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da kırdı
YEREL HABERLER Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da kırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X