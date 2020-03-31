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Evde sağlık ekibi sayıları arttırıldı

İHA

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hizmet sunan evde sağlık ekiplerinin sayıları korona virüs salgını nedeniyle arttırıldı.

Evde sağlık ekibi sayıları arttırıldı

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hizmet sunan evde sağlık ekiplerinin sayıları korona virüs salgını nedeniyle arttırıldı.
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle; Amasya Valiliği’nce oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev alan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, alınan tedbirler kapsamında evden çıkmalarına sınırlama getirilen vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca evde sağlık ekipleri tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri bünyesinde evde sağlık hizmeti sunan ekipler araç ve personel olarak güçlendirilerek, hizmetlere aksamadan devam ediyor. Merkezde görevli 3 ekibe 2 ekip daha eklenerek sayı 5’e çıkartıldı. Merzifon’da görevli 2 ekibe 1 ekip daha eklenerek 3’e çıkartıldı. Suluova da görevli 2 ekibe 1 ekip daha eklenerek 3’e çıkartıldı. Taşova da görevli 1 ekibimize 1 ekip daha eklenerek 2’ye çıkartıldı. Gümüşhacıköy de görevli 1 ekibe 1 ekip daha eklenerek 2’ye çıkartıldı.
Göynücek ve Hamamözü ilçeleri de dahil olmak üzere toplam 17 ekiple evde sağlık hizmetleri yürütülüyor. 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastaların talepleri doğrultusunda sağlıkla ilgili olarak, raporlu ilaçların temini, biten ilaçların yazdırılması, yatağa bağımlı hastaların takipleri, evde sağlığa kayıtlı hastaların takipleri yapılıyor.
Evde Sağlık ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağı süresince 473 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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