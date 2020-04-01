Remzi Özkanca Caddesi’nde kurulan pazarda vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmemesi üzerine Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “Bu şekilde mücadele imkansız” dedi.

Korona virüsünden korunmak için arzu edilen seviyeye gelinemediğini belirten Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı konu hakkında bir açıklama yaptı. Aynı aileden üç kişinin sokakta yan yana gelmemesiyle ilgili hıfzıssıhha kararının olmasına rağmen insanların buna aldırış etmediğini söyleyen Kargı, “Pazartesi pazarımızdaki görüntüler ve pazar alışverişine olan rağbet tabiri caizse beni dehşete düşürdü. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız olarak görevimizi itinayla yerine getirsek de bir gerçek var ki virüsten korunma konusunda arzu edilen seviyeye gelemedik. Aynı aileden üç kişinin sokakta yan yana gelmemesiyle ilgili bile hıfzıssıhha kararı varken olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, özellikle tehlikeli olan Nisan ayında evlerimizden çıkmamak durumundayız” ifadelerine yer verdi.



“Hayati ürünlerin tedarikini gerçekleştireceğiz”

Pazara gösterilen rağbetle büyük bir tehlike oluştuğunu kaydeden Başkan Kargı, “Tabii ki pazar esnafımız emeğinin karşılığını almak, hemşehrilerimiz ihtiyaçlarını gidermek durumunda lakin bu şekilde olmamalı. Tezgah aralarındaki 3 metre mesafe ayarlansa da pazar yeri rağbeti ve vatandaşlarımızın bu alanda çok yakın mesafelerde bir araya gelmesiyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Pazar yerindeki sabit esnafımız açık, mahalle bakkallarımız ve marketler açık. Bizler de hazırlığımızı yaptık zorunluluk halinde bu hayati ürünlerin tedarikini gerçekleştireceğiz” diye ifade etti.



“Kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacağız”

Pazartesi ve perşembe pazarlarında radikal güvenlik önlemi alınacağını aktaran Kargı, “Belediyemiz olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilme yönünde var gücümüzle çalışıyoruz. Açılacak olan pazarlarda (pazartesi ve perşembe) çok radikal güvenlik önlemi alınacağını hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyoruz. Bu salgının yaratacağı olumsuz sonuçları en aza indirmek hepimizin asli görevi. Bireysel irademizle bir süre geleneksel yaşam tarzımızı sonlandırmazsak çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.



“Beş değil iki çeşit yiyeceğiz”

Kargı açıklamasının devamında; “Bu nedenle bu açıklamayı yapmayı kendimize bir borç sayıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamsal temel ihtiyaçlarına ulaşma gayretine saygı duyuyoruz ama sağlıklı günlere kavuşmak için gerekliyse pazar alışverişi alışkanlığımızı değiştireceğiz, beş değil iki çeşit yiyeceğiz, topluluklar oluşturmayacağız, yaşam tarzımızda fedakarlıklarda bulunacağız. Sağlığımızı ve sevdiklerimizi kaybettiğimizde bunun hiçbir telafisi olmayacak” şeklinde konuştu.

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