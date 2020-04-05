Amasya'da pazarda ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amasya'da pazarda ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımı

İHA

Amasya Belediyesi, pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Amasya'da pazarda ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımı

Amasya Belediyesi, pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Pazar yerini teftiş eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Kendimizin ürettiği maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Amasya’da kimse parayla maske satın almasın. Bu konuda karaborsacılık yapanlara göz açtırmayacağız” diye konuştu.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği genelgeye göre pazar yerlerini teftiş ettiklerini belirten Başkan Sarı, “Pazar yerlerinin girişini ve çıkışını kontrol altına aldık. Pazar alanına sayılı sayıda müşteriyi gerekli dezenfeksiyon işlemlerini uygulayarak alıyoruz. Bu sayede içeride oluşabilecek yoğunluğun ve tehlikenin de önüne geçiyoruz” şeklinde konuştu.
700 bin adet olarak üretimine başladıkları maske sayısını ihtiyaç üzerine 1 milyon adete çıkardıklarını söyleyen Başkan Sarı, “Amasya’da kimse maske sıkıntısı çekmeyecek. Pazar yerleri girişinde ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımına başladık. Kontrollerini de zabıtalarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın pazar girişinde ateşini ölçüyor, el dezenfektanı sıkıyor, maskesi yoksa maske veriyor ve son olarak bilgilendirici broşür dağıtıyoruz. Maske takmayan veya kurallara uymayan kişilere ise cezai işlem uyguluyoruz. Kimse bir başkasının sağlığını tehlikeye atacak faaliyette bulunamaz” dedi.
Ardından pazar alanını teftiş eden Başkan Sarı, maske takmayanları uyardı, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz maske
YEREL HABERLER Amasya Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz maske
Bakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine ...
Merzifon'da nakdi yardımlar evlere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Merzifon'da nakdi yardımlar evlere ulaştırılıyor
Tarım şehri Amasya’da çilek yetiştiriciliğine destek
YEREL HABERLER Tarım şehri Amasya’da çilek yetiştiriciliğine destek
Türkiye'nin 4 kültürel değeri daha UNESCO yolunda
YEREL HABERLER Türkiye'nin 4 kültürel değeri daha UNESCO yolunda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X