Merzifon'da uyuşturucu kullanan 3 kişi suçüstü yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle konulan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek uyuşturucu kullanan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından rutin devriye görevi icra edildiği sırada Önce Vatan Piknik Alanı'nda bulunan metruk bir barakada sosyal mesafe kuralını ihlal edecek şekilde S.K. (28), M.T. (28) ve S.A. (28), kova diye tabir edilen düzenekle uyuşturucu madde kullandıkları sırada suçüstü yakalandı. Asayiş ekipleri tarafından şahısların yapılan üst aramasında kağıda sarılı vaziyette uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir miktar yeşil bitki kırıntısı ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak adli tahkikata başlanarak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

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