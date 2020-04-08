"Bu gidiş gidiş değil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.<br>Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya ANKARA, (DHA)<br>2020-04-08 09:07:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.