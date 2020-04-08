<br>ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.<br>Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya ANKARA, (DHA)<br>2020-04-08 09:07:54<br>
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