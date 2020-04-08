Amasya’da “Minik Kuş” komşularına balkondan serenat yapıyor

Amasya’da “Minik Kuş” lakaplı Nurettin Karademir isimli müzik sanatçısı, komşularına evinin balkonundan şarkılar söyleyerek moral veriyor.

Amasya’nın 55 Evler Mahallesi Hilmi Topçu Sokak'ta yaşayan Amasya Belediyesi Konservatuvarı solistlerinden Nurettin Karademir, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemi ile komşularına serenat yapıyor. Söylediği her eseri bir komşusuna hediye eden Karademir, “Bu zor günlerde çok değer verdiğim komşularıma moral vermek için onlara Türk sanat müziğinin eşsiz eserlerini seslendiriyorum. Ben müziğe başladığımda hepsi balkonlarına çıkarak söylediğim şarkılara eşlik ediyorlar" dedi.

Komşularının şarkı isteklerini geri çevirmediğini belirten Kandemir, "Amasya Belediyesi Konservatuvarında uzun yıllardır solistlik yaptığım için repertuvarım çok geniş. Komşularımın istediği tüm parçaları onlar için seslendiriyorum” dedi.

Çevresi tarafından “Minik Kuş” lakabı ile tanınan Karademir, "Korona virüs tedbirleri yüzünden komşularım ile yan yana gelemiyorum. Onları çok seviyor ve özlüyorum. Ben de böyle bir yolu seçerek söylediğim şarkılar ile onların kalplerine dokunuyorum. Artık onların minik kuşu onlara balkondan sesleniyor" diye konuştu.

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