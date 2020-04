Demirkale: “Polis, vicdanı olmayanların karşısındadır”

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, “Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır” dedi.

Emniyet Teşkilatı'nın 175’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yapan İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, Emniyet Teşkilatı'nın vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güveni sağladığını ifade etti. Emniyet Teşkilatı'nın 175’inci yılını kutlayan Kaymakam Demirkale, “Vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hâkimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Sahip olduğu 175 yıllık tecrübesine, eğitimli personeli ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojik alt yapıyı da ekleyen Emniyet Teşkilatımız, yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirmekte ve dün olduğu gibi bugün de halkımızın nezdinde saygın bir yerde durmaktadır” ifadelerini kullandı.

Polisin, vicdanı olmayanların karşısında olduğunun altını çizen Demirkale, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.’ dediği gibi Türk Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir. İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin önemli bir kurumu olmanın bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan başta ilçemizin huzurlu bir şehir olması amacıyla büyük bir sorumluluk ve fedakârlık içinde görevlerini ifa eden İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarımız olmak üzere; tüm Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

