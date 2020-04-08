Talep ve beklentiler etkin bir şekilde yerine getiriliyor

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Merzifon’da Vefa Sosyal Destek Grubu, toplumun temel direği büyüklerin ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya, talep ve beklentilerini etkin şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

Amasya Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların muayene, maaş çekimi ve diğer ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Bütün vatandaşların alınan tedbirlere uymasının önemli olduğunu vurgulayan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, “İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen 20 yaş altı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız 112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayıp ihtiyaçlarını bildirebilirler. Kendimizin, ailemizin ve milletimizin sağlığı için mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmamamız hayati önem taşıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.