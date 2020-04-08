Amasya’da korona testleri yapılmaya başlandı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen kitlerle yeni tip korona virüs (Kovid19) tanısı amacıyla PCR testi yapılmaya başlandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, “Yeni tip korona virüsü burun ve boğazdan alınan sürüntü örneklerini artık başka illere test için göndermeden hastanemizde ilgili testleri yapmaya başladık. Hastanemizin mikrobiyoloji laboratuvarının alt yapısı bu işlemler için müsait olup Sağlık Bakanlığımızın izni ve gönderilen tanı kitleri ile işlemler artık daha çabuk yapılıyor ve tanı süreci daha hızlı ilerliyor. Hastane yönetimi olarak korona virüs pandemisine karşı bakanlığımızın genelge ve talimatları eşliğinde ciddi planlamalar ve çalışmalar yaptık. Her gün tüm birimlerimizi ziyaret ederek işleyişi ve yapılan çalışmaları yerinde takip etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumaya ve ‘’Evde kal!’’ uyarısına riayet etmeleri çok önemli olup, zaruri ihtiyaçları dışında evden çıkmamalarını, dışarı çıkmaları hâlinde mutlaka maske kullanmalarını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu zorlu ve önemli süreçte büyük fedakarlıklarla gecegündüz demeden görev yapan tüm personellerimize teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

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