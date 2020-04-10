Suluova’da 100 ton saman yandı 50 büyükbaş hayvan son ada kurtarıldı

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Suluova’da çıkan ahır yangınında 100 ton saman yandı.

Suluova’nın Borsa Mahallesi Site Bulvarı üzerinde bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırda bulunan 50 büyükbaş hayvan çevredekilerin yardımı ile yangından kurtarılırken samanlıktaki 100 ton saman yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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