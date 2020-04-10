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Amasya Şeker'den pancar çiftçisine 22,5 milyon TL ödeme

İHA

Amasya Şeker Fabrikası, pancar ekimi yapan çiftçisine Nisan ayı içerisinde ekim, çapa ve şeker avansı olmak üzere toplamda 22,5 milyon TL ödeyecek.

Amasya Şeker'den pancar çiftçisine 22,5 milyon TL ödeme

Amasya Şeker Fabrikası, pancar ekimi yapan çiftçisine Nisan ayı içerisinde ekim, çapa ve şeker avansı olmak üzere toplamda 22,5 milyon TL ödeyecek.
Amasya Şeker Fabrikası pancar çiftçilerine, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; ekim avansı, gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, şeker avansı ve söküm avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler ile pancar tarımına ilgiyi artırdığı gibi Amasya ekonomisin can suyu olmaya devam ediyor.
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı; "Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı günlerde, çifçimize destek olmak ve ekonomik olarak rahatlatmak için ekim avansı ile birlikte haziran ayında ödenecek olan çapa avansını ve şeker avansını bu ay yani Nisan ayı içerisinde ödenmesi için karar aldık. Ramazanı Şerif geliyor, ardından Ramazan Bayramı. Bu dönemdeki ödemeler çiftçimiz için bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir. Bu çerçevede çiftçilerimizin ayni ihtiyaçlarını karşılamanın yanında şeker avansını da ödüyoruz. Çiftçilerimize bereketli ve hayırlı olsun" dedi.
Dönüme 150 TL çapa avansı ve şeker avansı vereceklerini belirten Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ekim avansı olarak toplamda 1.5 milyon TL ödeme yapacağız, Çapa avansı olarak ise dönüme 150 TL olacak şekilde ödeme yapılacaktır. Şeker avansımız ise 10 dönüme kadar 1 çuval (50 kğ), 10 ile 50 dönüm arası 2 çuval (100 kğ), 50 dönüm üzeri ise 3 çuval (150 kğ) olmak üzere yaklaşık çiftçilerimize Nisan ayı içerisinde toplam 22.5 milyon TL tutarında avans ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız."

Başkan Saatcı, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar çiftçimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bizler burada vekiliz, asıl olan değerli çiftçilerimizdir. Vekaletinize sahip çıkmaya ve sizlerin her koşulda yanınızda maddi manevi olmaya özen göstermeye çalışıyoruz. Fabrikamızın bacası inşallah sizlerin sayesinde tütmeye devam edecektir. Bizim işimiz, bu kurumun yükünü omuzlamak, varsa çiftçinin önüne konulan engel o engelleri yıkmak. Bizim kurumumuzla üretici arasında adı konulmamış bir iş bölümü var. Biz ekonomi cephesinde nöbet tutacağız, mücadele edeceğiz, üreticinin bir yandan ürününü değerlendireceğiz, çiftçi ile rekabet edenle bilek güreştireceğiz, bir yandan da çiftçimizin ekonomisi bozulsa bile set olacağız, Koronavirüs salgınının üreticimizin ekonomisini etkilemesini önleyeceğiz. Üreticimiz de kendi işiyle yani bu memleketin topraklarından bu millet için daha çok ve daha kaliteli üretmeye yani en iyi bildiği işi kafası rahat huzur içinde yapmaya devam edecek. Bu vesile ile şimdiden Ramazan ayınızı tebrik eder, bol ve bereketli bir yıl olmasını Cenabı Haktan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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