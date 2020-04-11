Amasya Belediyesi vatandaşa maske dağıtılıyor

<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üretilen maskeleri, vatandaşlara dağıtmaya başladı. <br>Amasya Belediyesi, iş insanı Şükrü Derici´nin hibe ettiği kumaşların, Osman Eken´e ait tekstil fabrikasında dikilmesiyle elde edilen maskeleri vatandaşa dağıtıyor. İlk olarak 100 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.<br>Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 1 milyon maske üretimi hedeflediklerini belirterek, "Bugün dağıttığımız maskeler ile şehrimiz insanına toplamda 100 bin adet maske dağıtmış olduk. Bu virüs belasını aldığımız tedbirler ile hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum. Halkımızın bu süreçte evinde kalarak, bizlere bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Çocuklarınız için, torunlarınız için, evlatlarınız için lütfen evinizde kalın. Bizler sizler için sokaktayız. Ve bu süreçte sizleri maskesiz bırakmayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-04-11 10:31:25<br>

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