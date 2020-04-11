Belediyeden vatandaşlara gıda yardımı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye tarafından gıda yardımı yapılıyor.

Merzifon Abide Hatun Düğün Salonu’nda belediye personelleri tarafından korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uygun şekilde paketlenen sebze, meyve ve kuru gıdalar; sokağa çıkması yasaklanan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.



“Sokağa çıkartmamakla kendimizi sorumlu kıldık”

Dağıtılan gıda malzemelerinin belediyenin kendi imkanlarıyla temin edildiğini belirten Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yapmış olduğumuz çalışmayı, pandemi süreci başladıktan sonra gerçek anlamda kendimizi sorumluluk sahibi hissettik öyle başlattık. Nihayetinde 65 yaş üstü vatandaşları, kronik rahatsızlığı olan kişileri bir anlamda biz sokağa çıkartmamakla kendimizi sorumlu kıldık. Geldiğimiz noktada pandeminin en riskli günlerini yaşıyoruz şuanda. Bu sebeple biz Merzifon Belediyesi olarak tamamen kendi imkanlarımızla, ilçemizdeki 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan, bakacak kimsesi olmayan veya komşusunun yardımıyla ayakta kalabilen insanları zaten biliyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ve Aşevimiz elinden geleni yapıyor ama baktık ki bu süreci biz belediye olarak götürmek durumunda kaldık. Sebze, meyve ve kuru gıdaları insanlara götürme gayreti içerisinde olduk” diye konuştu.



“İnsanları evlerinde aç bırakmanın bir anlamı yok”

Yapılan yardımın bir model olması gerektiğinin altını çizen Kargı, “Bu hafta herkesten ricamız kimse sokağa çıkmasınlar, Merzifon içinde ülkemiz içinde çok önemli. Ben şahsım olarak pazaryerinin kapatılmasını, insan yoğunluğunun minimize olmasını istiyorum. Bu benim tek başıma yetkim dahilinde değil. Ama bildiğim bir gerçek var insanlara evden dışarı çıkmayın diyerek, bir o kadarda insanları evlerinde aç bırakmanın bir anlamı yok. Biz bu bağışlarımızı belediyemizin kurumsal kimliğiyle yapıyoruz. Herkesten aldığımızı yine vatandaşımıza veren bir anlayışla bu işi götüreceğiz. Bu yardım bence model olmalıdır. Belediyelere bu anlamda ilgili kanunlar yetki veriyor. Özünde bu şehirde bir vatandaşımız sokağa çıkamadığı için evinde aç kalmamasını sağlamak hepimizin asli görevidir. Önümüzdeki sürecin nasıl gideceğini kimse tayin edemiyor. Ben bir veteriner hekim olarak endişe duyuyorum. Çok daha sert önlemlerin alınması gerektiğine inanıyorum. Burada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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