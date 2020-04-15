Vali, korona virüs önlemlerini yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali, korona virüs önlemlerini yerinde inceledi

İHA

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığına olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürmek amacıyla pazar alanlarında uygulanan tedbirleri yerinde görmek üzere İstasyon Semt Pazarı'nda incelemede bulundu.

Vali, korona virüs önlemlerini yerinde inceledi

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığına olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürmek amacıyla pazar alanlarında uygulanan tedbirleri yerinde görmek üzere İstasyon Semt Pazarı’nda incelemede bulundu.
Pazar yeri ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması için açık olan ve insanların birbirine yakın mesafede bulunabileceği yerlerde de maske takma zorunluluğu, tezgahların aralarında mesafe bulunması, giriş çıkışların kontrollü olarak gerçekleştirilmesi, ürünlere müşteriler tarafından dokunulmaması ve en az 3 adım sosyal mesafe gibi önemli tedbir ve kurallar uygulanıyor.
Tedbirlerin uygulanmasına yönelik incelemede bulunan Vali Varol, söz konusu kuralların asla esnetilmeyeceğini veya göz ardı edilmeyeceğini belirterek uyulmaması halinde idari ve adli müeyyidelerin uygulanacağını vurguladı.
İncelemede, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İneğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İneğini satarak Milli Dayanışma ...
İneğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu
YEREL HABERLER İneğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta ...
Kaymakamlığın yardım hattını aradı, söyledikleri görevlileri şaşırttı Amasya'da hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur, ineğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı
YEREL HABERLER Kaymakamlığın yardım hattını aradı, söyledikleri ...
(Görüntülü) Amasya'da belediyeden şiveli mesaj: Aman heri eccük daha sabır
YEREL HABERLER (Görüntülü) Amasya'da belediyeden şiveli mesaj: Aman ...
Amasya caddelerinde, şiveli reklam panolarıyla 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Amasya caddelerinde, şiveli reklam panolarıyla 'evde ...
Suluova Belediyesinden halka yöresel dille ‘evde kal’ çağrısı: “Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk” Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Eccük sabır lazım. İnşallah bugünleri de aşacağız”
YEREL HABERLER Suluova Belediyesinden halka yöresel dille ‘evde kal’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X