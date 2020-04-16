75 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

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<br>Sinan HARMANCI/MERZİFON, (Amasya), (DHA) AMASYA´nın Merzifon ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Altun Akbulut (75), sağlığına kavuştu. Akbulut, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.<br>Merzifon ilçesinde yaşayan Altun Akbulut, rahatsızlanınca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kronik rahatsızlıkları olan Akbulut, yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. 18 günlük tedavisinin ardından Akbulut, sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akbulut, alkışlarla taburcu edildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merzifon Sinan HARMANCI<br>2020-04-16 15:56:48<br>

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