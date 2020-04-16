(Görüntülü) 75 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA?nın Merzifon ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Altun Akbulut (75), 18 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Akbulut, alkışlarla taburcu edildi.<br>Merzifon ilçesinde yaşayan Altun Akbulut, rahatsızlanınca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Kronik rahatsızlıkları olan Akbulut?a, yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca hemen hastaneye yatırıldı. 18 günlük tedavisinin ardından Akbulut, sağlığına kavuştu. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akbulut, alkışlarla taburcu edildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya <br>2020-04-16 16:06:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.