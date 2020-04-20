Koronayı 6 günde yendi 42 yaşındaki hasta korona virüsü 6 günde yenerek taburcu oldu

Amasya'da korona virüs (Covid19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 42 yaşındaki Murat Uzun, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesinde, Covid19 test sonuçları pozitif çıkan Murat Uzun'un 6 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Uzun, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.
Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uzun, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.
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