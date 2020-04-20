Koronayı 6 günde yendi 42 yaşındaki hasta korona virüsü 6 günde yenerek taburcu oldu

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Amasya'da korona virüs (Covid19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 42 yaşındaki Murat Uzun, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesinde, Covid19 test sonuçları pozitif çıkan Murat Uzun'un 6 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Uzun, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.

Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uzun, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.

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