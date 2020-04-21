19 yaşındaki Kerim, yeni aldığı motosikletiyle kazada öldü

'Ablam ve ben'

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<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Kerim Gül (19), hayatını kaybetti. Gül'ün, yeni aldığı motosikletiyle test sürüşü yaptığı belirlendi.<br>Kaza, dün merkeze bağlı Helvacı mevkisinde meydana geldi. Sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Kerim Gül yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp Sedat Taştemür (45) yönetimindeki 05 AAV 896 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kerim Gül, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gül, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gül, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.<br>Kerim Gül'ün, uzun süredir biriktirdiği parayla satın aldığı motosikletle test sürüşü yapmak için sokağa çıktığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-04-21 15:47:43<br>

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