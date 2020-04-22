Amasya İl Özel İdaresi’ne greyder takviyesi

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı 70 tane köyde kullanmak üzere Amasya İl Özel İdaresi bünyesine 1milyon 350 bin TL değerinde bir greyder alındı.

Merzifon’a bağlı 70 tane köyün kullanmakta olduğu bir adet greyder olduğunu ve yetersiz kaldığını ifade eden AK Parti Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Erkek, yeni alınan greyderle köy halkına daha hızlı ve etkin hizmet vereceklerini söyledi.

Alınan greyderin hayırlı olmasını dileyen Erkek, “Merzifon’umuzun 70 köyü bulunmaktadır. Bir Greyderimiz vardı. Köylerimizde greyder konusunda eksikliğimiz oluyordu. Şimdi Merzifonlu Karamustafa Paşanın şehri Merzifon’umuza iki greyderle hizmet vereceğiz. Amasya İl Özel İdaremize, Merzifonlu Karamustafa Paşanın şehri Merzifon’a hayırlı olsun. Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.