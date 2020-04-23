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Başkan Üçok’tan Minik Beren’e 23 Nisan sürprizi

İHA

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 7 yaşındaki Beren Nadire Şahin'e 23 Nisan dolayısıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Üçok’tan Minik Beren’e 23 Nisan sürprizi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 7 yaşındaki Beren Nadire Şahin’e 23 Nisan dolayısıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Beren Nadire Şahin sosyal medyadan “O kadar çocuk arasından Belediye Başkanımız beni ziyaret eder mi?” diyerek çağrıda bulundu. Videoyu izleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, minik Beren’in bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Üçok, Beren’i evinde ziyaret etti.
Belediye Başkanı Fatih Üçok’u kapıda gören minik beren şaşkınlığını dile getirerek, “Başkanımıza bu güzel ziyareti çok teşekkür ediyorum. Bizlere parkları yolları ve birçok projeleri Suluovamıza yapan ve aynı zamanda annemin öğretmeni olan başkanımızla tanışmayı çok istiyordum. Sürpriz ziyareti ve hediyeleri için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sosyal medyadan Beren Nadire Şahin’in videosunu izleyerek bu çağrıya sessiz kalmayan Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, “Bizler her yıl olduğu gibi 23 Nisan’ı bu yıl da coşkuyla kutlamak istiyorduk fakat içinde bulunduğumuz ve ülkemizi etkisi altına alan salgın dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık. İnşallah bu süreç sona erdiğinde çocuklarımıza tiyatro günleri ve uçurtma şenliği düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın kurallara uyarak evlerinde geçirdiği bu sürecin elbette bir ödülü olacaktır. Bugün de 7 yaşındaki Beren Nadire Şahin kızımız sosyal medyadan ‘O kadar çocuk arasından Belediye Başkanımız beni ziyaret eder mi?’ dedi. Biz de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek 23 Nisan sevincine ortak olduk. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaret, Belediye Başkanı Fatih Üçok’un minik Beren’e hediyeler vermesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

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