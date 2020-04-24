Vefa Grubu’ndan Selaattin Tuana’ya doğum günü sürprizi

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan Selaattin Tuana Aykut’a doğum günü sürprizi yaptı.

Merzifon Kaymakamlığı'nca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Selaattin Tuana Aykut’un evine yaş pastayla giderek bir sürpriz yaptı. Selaattin Tuana’ya mumları yanan pastayı takdim eden ekipler, hem 11. yaşını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Mumları üfleyen Selaattin Tuana, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.

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