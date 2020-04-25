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Amasya’da kokutan odunluk yangını

İHA

Amasya'da çıkan odunluk yangını mahallede paniğe yol açtı.

Amasya’da kokutan odunluk yangını

Amasya’da çıkan odunluk yangını mahallede paniğe yol açtı.
Amasya’nın merkeze bağlı Şamlar Mahallesi Şehit Niyazi Bayrak Sokak'ta 22.30 saatlerinde Erhan Kamışlı’ya ait evin odunluğunda meydana gelen yangın, mahalle sakinlerinde büyük paniğe sebep oldu.
Evlerin bitişik nizamla birbirine bağlı olduğu ve ahşap evlerin çoğunlukta olduğu mahallede çıkan yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalle sakinleri yaşlı gözler ile yangını izledi. İçerisinde odun, kömür, araç lastikleri ve bazı eşyaların bulunduğu odunlukta çıkan yangın, Amasya Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının yaklaşık 2 saat sürdüğü yangında can kaybı yaşanmazken, odunlukta bulunan eşyalar ve yakacak malzemeler tamamen yandı. Ayrıca odunluğa bitişik olan bir evin pencere kısmı yanarak zarar gördü. Yangın nedeniyle yaklaşık 20 bin liralık maddi hasar meydana geldi.
Yangının, iftardan sonra Erhan Kamışlı’ya ait evin balkonunda yakılan semaverden çıkan bir kıvılcımın odunluğa düşmesi sonucu meydana geldiği iddia edilirken, yangının kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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