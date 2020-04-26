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Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürprizi

DHA

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) AMASYA´da, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi üçüzler Erdal, Erdem ve Elif Cört (7), öğretmenleri Sevgi Kirti'nin doğum gününü, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldıkları evlerinden görüntülü arayıp, üzerinde mumlar olan pastayla kutladı.  Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'nda okuyan, 2'nci sınıf öğrencileri Erdal, Erdem ve Elif Cört adlı üçüz kardeşler, öğretmenleri Sevgi Kirti´ye doğum günü sürprizi yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağı nedeniyle öğretmenlerini ziyarete gidemeyen üçüzler, ailesine pasta aldırıp, üzerini de mumlarla...

Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürprizi

<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) AMASYA´da, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi üçüzler Erdal, Erdem ve Elif Cört (7), öğretmenleri Sevgi Kirti'nin doğum gününü, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldıkları evlerinden görüntülü arayıp, üzerinde mumlar olan pastayla kutladı. <br>Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'nda okuyan, 2'nci sınıf öğrencileri Erdal, Erdem ve Elif Cört adlı üçüz kardeşler, öğretmenleri Sevgi Kirti´ye doğum günü sürprizi yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağı nedeniyle öğretmenlerini ziyarete gidemeyen üçüzler, ailesine pasta aldırıp, üzerini de mumlarla süsletti. Öğretmenlerini telefondan görüntülü arayan Cört kardeşler, pastayı gösterip, doğum gününü kutladı. Mumları öğretmenleri adına üfleyen kardeşler, daha sonra pastayı keserek, yedi. Sürpriz için çok mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Sevgi Kirti ise öğrencilerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-04-26 11:08:57<br>

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